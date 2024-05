La Soluzione ♚ Gruppo di scalmanati La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORDA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gruppo di scalmanati. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Gruppo di scalmanati: Di cui non riesce neppure a capire la lingua. l'indomani un gruppo di scalmanati irrompe nel monastero alla ricerca della ragazza, la quale - dicono -... Un'orda (dal tartaro ordu, che significa "tribù", "accampamento") era un tipo di organizzazione militare, caratteristica dei popoli mongoli e in seguito turchi. Essendo formata da diverse componenti, la parola orda ha assunto nel tempo una connotazione negativa, identificando un'accozzaglia di uomini armati, caratterizzata dalla violenza e da un accentuato disordine e mancanza di disciplina. Un'orda mongola era invece esattamente il contrario. Per quanto composta anche da clan e tribù di diversa provenienza e lingua, essa esprimeva in un capo militare la sua unione, mentre l'organizzazione dell'esercito era spesso rigorosa ed efficiente. ...

