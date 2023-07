Un gruppo di scalmanati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di scalmanati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORDA

Significato/Curiosità : Un gruppo di scalmanati

Un'orda è un termine che descrive un gruppo di persone scalmanate, spesso in gran numero e con comportamenti frenetici o disordinati. Può essere usato in modo neutrale per identificare semplicemente un grande gruppo di individui, ma spesso è impiegato con una connotazione negativa, suggerendo una folla agitata o indisciplinata. L'immagine evocata da "orda" può variare a seconda del contesto: potrebbe essere un gruppo di manifestanti, una folla durante un evento pubblico o anche una moltitudine di persone che si comportano in maniera caotica o selvaggia. Il termine "orda" è spesso usato per sottolineare la mancanza di controllo o l'anarchia nel comportamento collettivo di un gruppo di persone.

Altre risposte alla domanda : Un gruppo di scalmanati : gruppo; scalmanati; Tenta di staccare il gruppo ; gruppo Sportivo; Un gruppo di iniziati; gruppo di tre cose; Il gruppo rock di Pour some sugar on me: Def;

Cerca altre Definizioni