La Soluzione ♚ Il grosso agrume che può anche essere rosa

: POMPELMO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il grosso agrume che puo anche essere rosa: Profumo. il frutto può essere seccato anche con la buccia intatta, e in tal caso diviene marrone scuro. secondo il folklore un litchi che non produce può essere... Il pompelmo (Citrus × paradisi Macfad., 1830) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Il nome comune pompelmo si può riferire tanto al frutto quanto al suo albero. È un antico ibrido, probabilmente tra l'arancio dolce e il pomelo, ma da secoli costituisce specie autonoma che si propaga per talea e per innesto.

Altre Definizioni con pompelmo; grosso; agrume; anche; essere; rosa;