I disegnatori di Topolino e della Pantera Rosa

Sostantivo

Curiosità su: Un cartonista (in inglese cartoonist) è un artista specializzato nel disegno di cartoni animati. Il termine è anche usato per le persone che creano fumetti, strisce di fumetti e per coloro che lavorano nel campo dell'animazione. Gli artisti, i cui lavori hanno uno stile "cartoony" (da cartone animato o fumetto), sono anche chiamati cartonisti.

cartonista m e f sing

(professione) (arte) (fotografia) (cinematografia) disegnatore di cartoni animati

Sillabazione

car | to | nì | sta

Pronuncia

IPA: /karto'nista/

Etimologia / Derivazione

Deriva da cartone