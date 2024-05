La Soluzione ♚ Agrume per cocktail La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LIME . Ecco la soluzione verificata per la definizione Agrume per cocktail. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Agrume per cocktail: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cocktail (disambigua). un cocktail (anticamente conosciuto in italia con il nome di "bevanda... La limetta, nota anche come lima, è il nome comune dato a varie specie agrumi dalle caratteristiche simili, e specialmente a Citrus × aurantiifolia, detta semplicemente "limetta". Altre specie conosciute con questo nome sono ad esempio: Citrus × latifolia (limetta persiana), Citrus hystrix (limetta kaffir), Citrus glauca (limetta del deserto), Citrus limetta (limetta romana), Citrus × limettoides (limetta palestinese), Citrus × lumia (limetta francese). Commercialmente il frutto di questa pianta è indicato anche con il termine inglese di lime (IPA: /'laim/ o meno frequente /'lime/). Spesso le specie conosciute con nome di "limetta" sono ...

Altre Definizioni con lime; agrume; cocktail;