La Soluzione ♚ Il fucile del cacciatore

: SCHIOPPO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il fucile del cacciatore: Se stai cercando l'omonimo film del 2024, vedi kraven - il cacciatore. kraven il cacciatore (kraven the hunter), il cui vero nome è sergei kravinoff... Lo schioppo fu un'arma da fuoco creata collocando un piccolo cannone o una piccola bombarda alla sommità di un astile ligneo che permetteva allo "schioppettiere" il trasporto di questo pezzo d'artiglieria di ridotte dimensioni. Si ritiene sia stata una delle prime armi da fuoco mai create, inventata originariamente in Cina, ebbe larga diffusione in Europa nel corso del XIV secolo, veicolatovi dall'Italia. Restò in uso sino ai primordi del XVI secolo, quando venne definitivamente sostituito dall'archibugio, arma più precisa, maneggevole e dal sempre più avanzato sistema di scoppio.

Altre Definizioni con schioppo; fucile; cacciatore;