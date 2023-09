Uccello africano cacciatore di rettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello africano cacciatore di rettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SERPENTARIO

Significato/Curiosita : Uccello africano cacciatore di rettili

Il gufo reale africano o gufo reale maculato (bubo africanus (temminck, 1821)) è un uccello rapace della famiglia strigidae diffuso nell'africa subsahariana... 17h 00m 00s, +00° 00' 00 l'ofiuco o serpentario in latino: ophiuchus, "colui che porta il serpente", "serpentario", "colui che domina il serpente"; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

