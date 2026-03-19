La sacca a tracolla del cacciatore

Home / Soluzioni Cruciverba / La sacca a tracolla del cacciatore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sacca a tracolla del cacciatore' è 'Carniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sacca a tracolla del cacciatore" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sacca a tracolla del cacciatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Carniere? La carneiere rappresenta un elemento essenziale per i cacciatori, essendo una sacca a tracolla utilizzata per trasportare le carni o gli attrezzi durante le battute. Questo accessorio permette di avere le mani libere e di mantenere tutto organizzato, facilitando il lavoro sul campo. La sua progettazione è pensata per resistere alle intemperie e alle sollecitazioni delle attività venatorie, rendendola un componente indispensabile per chi si dedica alla caccia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La sacca a tracolla del cacciatore nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carniere

Se la definizione "La sacca a tracolla del cacciatore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sacca a tracolla del cacciatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carniere:

C Como A Ancona R Roma N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sacca a tracolla del cacciatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le sacche per la selvagginaLa sacca dei cacciatoriVi si ripongono le predeSacca a tracolla militareUn cacciatore di notizieCambiano tasca in saccaUccello africano cacciatore di rettiliLa prende il cacciatore