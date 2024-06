Una protesta per cui ci si siede

: Il sit-in è stato utilizzato dai movimenti studenteschi del Sessantotto ed è una forma di protesta diffusa anche in Italia. Il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo scopo di attirare l'attenzione sulle istanze dei contestatori. Strade, piazze e prossimità di uffici governativi o di società private contestate sono i tipici luoghi di un sit-in, proposto dai suoi praticanti come forma di lotta nonviolenta.

Afrikaans: Verbo: sit . sedere. Inglese: Verbo: Intransitivo: sit (vai alla coniugazione) (3ª persona sing. presente sits, participio presente sitting, passato semplice sat o sate, participio passato sat) . sedere, sedersi I'm tired, I just want to sit and relax - sono stanco, voglio solo sedermi e rilassarmi. the girl sat on the floor - la ragazza si sedette sul pavimento. many people were sitting on the bench - molte persone erano sedute sulla panca.