La Soluzione ♚ Fanno le discese zigzagando

: SLALOMISTI

Curiosità su Fanno le discese zigzagando: Spostano la sua vettura dentro la corsia dei box. le automobili compiono un giro di pista, solitamente zigzagando da una parte all'altra per riscaldare gli pneumatici... Thomas Stangassinger (Hallein, 15 settembre 1965) è un ex sciatore alpino austriaco. Uno dei grandi slalomisti degli anni 1990, fu tra gli atleti di punta nella specialità della forte squadra austriaca di quel periodo. In grado di rivaleggiare alla pari con campioni del calibro dell'italiano Alberto Tomba, riuscì in carriera ad aggiudicarsi dieci vittorie in Coppa del Mondo e una Coppa di specialità, tutti trofei conquistati tra i pali stretti. Ottenne l'apice della carriera ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994, dove salì sul gradino più alto del podio. Vinse anche due medaglie, una d'argento e una di bronzo, in due diverse ...

