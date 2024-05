La Soluzione ♚ Un discepolo di Gesù

: APOSTOLO

Curiosità su Un discepolo di gesu: Anche come maria salome, è stata una discepola di gesù. moglie di zebedeo (matteo 20,20;27,56), fu la madre di giacomo il maggiore e giovanni (3,17)... Gli apostoli di Gesù Cristo (dal greco pst, apóstolos: "inviato", "messaggero"), come descritto nel Nuovo Testamento, sono i discepoli costituiti da Gesù per dare continuità al messaggio della salvezza da lui proclamato. Egli ne scelse dodici come il numero delle tribù di Israele. Dopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota, il numero originario fu ristabilito prima della Pentecoste con l'elezione di Mattia. Oltre al gruppo dei dodici, Paolo di Tarso (Galati 2,8) è riconosciuto da tutti i cristiani un apostolo di Cristo (il tredicesimo); così come per la Chiesa cattolica lo è pure Barnaba.

