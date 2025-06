Discepolo di Gesù Cristo nei cruciverba: la soluzione è Apostolo

APOSTOLO

Curiosità e Significato di Apostolo

Approfondisci la parola di 8 lettere Apostolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Apostolo? Un apostolo è un discepolo di Gesù Cristo, chiamato a diffondere il suo messaggio nel mondo. Il termine deriva dal greco e indica proprio chi viene inviato con una missione speciale. Gli apostoli sono figure fondamentali nella storia del cristianesimo, simbolo di testimonianza e dedizione. In breve, rappresentano coloro che portano avanti la fede con coraggio e passione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un discepolo di GesùRiportano episodi non certi della vita di Gesù CristoLa rappresentazione della Passione di Gesù CristoDopo Cristome tangere disse Gesù

Come si scrive la soluzione Apostolo

Se "Discepolo di Gesù Cristo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

