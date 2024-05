La Soluzione ♚ Lo dimostra chi vuol tutto per sé

: EGOISMO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo dimostra chi vuol tutto per se: Ferite per loro son profonde e posson pertanto morire per una minima esperienza. amo chi ha l'anima talmente ricca da dimenticare sé stesso e tutto ciò che... Per egoismo si intende un insieme di atteggiamenti e comportamenti finalizzati unicamente, o in maniera molto spiccata, al conseguimento dell'interesse del soggetto che ne è autore, il quale persegue i suoi fini anche a costo di danneggiare, o comunque limitare, gli interessi del prossimo (il termine "egoista" è spesso accostato all'effetto). La radice del termine è la parola latina ego, che significa io. Il comportamento opposto all'egoismo è l'altruismo.

Altre Definizioni con egoismo; dimostra; vuol; tutto;