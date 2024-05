La Soluzione ♚ Lo coniuga chi azzarda La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OSARE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo coniuga chi azzarda. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo coniuga chi azzarda: Pistolero statunitense. celebre sceriffo, cacciatore di bisonti, giocatore d'azzardo, ladro di cavalli e gestore di saloon nel selvaggio west americano e delle... Memento audere semper è una locuzione in lingua latina coniata dallo scrittore e poeta italiano Gabriele D'Annunzio. La locuzione significa "Ricorda di osare sempre" e può essere in qualche modo accostata — anche se in questo caso la funzione esortativa ad assumere dei rischi è decisamente più marcata — a un altro motto latino molto conosciuto: Audentes Fortuna iuvat. Desumendola direttamente dall'acronimo MAS, il poeta intendeva rendere omaggio con tale frase allo strumento bellico denominato Motoscafo armato silurante — derivato dalla Motobarca Armata SVAN — in uso nella prima guerra mondiale e poi impiegato in maniera massiccia durante ...

