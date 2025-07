Tentare con rischio nei cruciverba: la soluzione è Osare

OSARE

Curiosità e Significato di Osare

Vuoi sapere di più su Osare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Osare.

Perché la soluzione è Osare? Osa significa affrontare qualcosa di difficile o incerto con coraggio e determinazione, anche se comporta dei rischi. È il gesto di mettersi in gioco senza paura di fallire, spingendosi oltre i propri limiti per raggiungere obiettivi importanti. In sostanza, “osare” è il primo passo verso nuove opportunità e grandi successi, perché senza rischio non si scopre mai quanto si possa davvero ottenere.

Come si scrive la soluzione Osare

Stai cercando la risposta alla definizione "Tentare con rischio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T E D V E O C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIDEOTECA" VIDEOTECA

