La Soluzione ♚ La Casa con i Mac La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : APPLE .

Curiosità su La casa con i mac: Mike vernon che con la sua casa discografica blue horizon fece incidere ai peter green's fleetwood mac i primi album, fleetwood mac e mr. wonderful del... Apple Inc. (['æpl]; pronuncia italiana ['ppol], chiamata in precedenza Apple Computer e nota come Apple) è un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google, Microsoft e Meta. La società fu fondata nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne a Los Altos, nella Silicon Valley, in California, per sviluppare e vendere il personal computer Apple I di Wozniak, sebbene Wayne abbia venduto la sua quota nei dodici giorni successivi. Fu incorporata come ...

