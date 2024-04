La Soluzione ♚ La scrittrice Levi

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La scrittrice Levi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIA

Curiosità su La scrittrice levi: Ginzburg, nata levi (pronuncia [nata'lia 'ginburg], accento sulla i ) (palermo, 14 luglio 1916 – roma, 7 ottobre 1991), è stata una scrittrice, drammaturga... Lia Tanzi (Buenos Aires, 3 novembre 1948) è un'attrice italiana.

