La Soluzione ♚ Vi è l autodromo Enzo e Dino Ferrari

: IMOLA

Curiosità su Vi e l autodromo enzo e dino ferrari: 44°20'28n 11°42'48e / 44.341111°n 11.713333°e44.341111; 11.713333 l'autodromo enzo e dino ferrari, comunemente noto come autodromo di imola, è un circuito... Imola (Jomla in romagnolo) è un comune italiano di 69 357 abitanti facente parte amministrativamente della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. È il maggior comune della città metropolitana per estensione e il secondo per numero di abitanti, dopo Bologna. È inoltre sede amministrativa del Nuovo Circondario Imolese. La città è storicamente e culturalmente parte della Romagna, ed è identificata come una delle "Sette Sorelle" di Romagna.

