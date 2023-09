Si usa per ricerche subacquee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per ricerche subacquee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Significato/Curiosita : Si usa per ricerche subacquee

Il fucile subacqueo è uno strumento di pesca ideato per catturare specie ittiche prevalentemente in movimento (non sessili) ed utilizzato per praticare... Il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si usa per ricerche subacquee : ricerche; subacquee; Consente ricerche subacquee; Centro Europeo per le ricerche Nucleari; Introvabili malgrado tutte le ricerche effettuate; Fa ricerche per I UE; Permette di effettuare ricerche subacquee; Consente ricerche subacquee ; Permette di effettuare ricerche subacquee ; Sono insidie... subacquee ; L ecogoniometro per le ricerche subacquee ; I tubi delle maschere subacquee ;

