La Soluzione ♚ Fa sudare moltissimo

: SAUNA

La soluzione di Fa sudare moltissimo per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Copia

Curiosità su Fa sudare moltissimo: Ricerca dei famosi «cavalli celesti» della valle ferghana, tanto veloci da sudare sangue (in realtà erano afflitti da un virulento parassita) — altre due... La parola sauna è un'antica parola finlandese dall'etimologia non del tutto chiara, ma che, probabilmente, poteva essere originariamente legata al significato di dimora invernale. Per avere una sensazione di maggiore calore veniva prodotto del vapore gettando acqua su pietre già fatte diventare roventi sul fuoco. Tale accorgimento permetteva di far aumentare la temperatura fino a prevedere l'ovvio, cioè che le persone si togliessero gli abiti. Nelle prime saune le pietre erano riscaldate con un fuoco a legna e il fumo (in finlandese savu) veniva fatto uscire dopo essersi diffuso nella stanza (la "savusauna" finlandese rievoca appunto questa ...

