La Soluzione ♚ Fa sudare anche chi ozia

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AFA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Fa sudare anche chi ozia: Ieconia (=ioiachin). alcuni dei re di giuda sono omessi. in particolare ozia è definito figlio di ioram, saltando quindi quattro generazioni, mentre ieconia... La Primera División, nota anche come Liga Profesional de Fútbol (LPF) o Copa Sur Finanzas per motivi di sponsorizzazione, è il massimo livello del campionato di calcio argentino, organizzato dalla Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dal 1893, a parte la parentesi delle edizioni 2017-2018 e 2019-2020, organizzate dalla Superliga Argentina. Dopo la dissoluzione di quest'ultima organizzazione, la AFA ha ripreso il controllo dell'organizzazione della Primera División attraverso la costituzione al suo interno della Liga Profesional de Fútbol Argentino. L'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) considera la ...

Altre Definizioni con afa; sudare; anche; ozia;