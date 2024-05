La Soluzione ♚ Il rivestimento antiproiettile di una vettura

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BLINDAGGIO

Curiosità su Il rivestimento antiproiettile di una vettura: Vetri antiproiettile e tutta una serie di rinforzi che alla fine fanno quasi raddoppiare la massa a vuoto di ogni singola vettura rispetto al modello di origine... Il blindaggio in compositi oppure armatura in compositi è un tipo di corazzatura che consiste nell'associazione o alternanza di strati di materiale differente quali metallo, plastiche speciali, ceramica balistica, o l'impiego di spazi cavi riempiti di aria o di gas inerti o estinguenti in pressione. La corazza composita è, nella terminologia dell'industria militare, un tipo di corazzatura per carro armato.

