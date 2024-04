La Soluzione ♚ Zuccherato rivestimento per torte

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Zuccherato rivestimento per torte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GLASSA

Curiosità su Zuccherato rivestimento per torte: 1939 da un'altra azienda come ranger joe, il primo cereale per la colazione pre-zuccherato e ricoperto di caramelle. post foods ha introdotto la propria... La glassa (o ghiaccia) è una preparazione di cucina, soprattutto di pasticceria, con cui si rivestono, in tutto o in parte, alcuni dolci con lo scopo di abbellirli o di esaltarne il gusto. Caratteristica della glassa è di asciugare, formando un guscio lucido sul dolce.

