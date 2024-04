La Soluzione ♚ Una resistente fibra per giubbotti antiproiettile La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una resistente fibra per giubbotti antiproiettile. KEVLAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una resistente fibra per giubbotti antiproiettile: Il kevlar è una fibra sintetica aramidica inventata nel 1965 da Stephanie Kwolek, una ricercatrice della DuPont. La sua caratteristica principale è la grande resistenza meccanica alla trazione, tanto che a parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio.Il kevlar possiede anche una grande resistenza al calore e alla fiamma. Per le sue caratteristiche di resistenza viene utilizzato come fibra di rinforzo per la costruzione di giubbotti antiproiettile, di attrezzature per gli sport estremi e per componenti usati in aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il kevlar è una fibra sintetica aramidica inventata nel 1965 da Stephanie Kwolek, una ricercatrice della DuPont. La sua caratteristica principale è la grande resistenza meccanica alla trazione, tanto che a parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio.Il kevlar possiede anche una grande resistenza al calore e alla fiamma. Per le sue caratteristiche di resistenza viene utilizzato come fibra di rinforzo per la costruzione di giubbotti antiproiettile, di attrezzature per gli sport estremi e per componenti usati in aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione. kevlar ( approfondimento) (chimica) fibra sintetica formata da fenili tenuti insieme da legami peptidici, molto resistente alla trazione meccanica e le alte temperature, che si usa per produrre strutture di protezione Sillabazione kè | vlar Etimologia / Derivazione nome commerciale di origine incerta Altre Definizioni con kevlar; resistente; fibra; giubbotti; antiproiettile; Resistente nastro adesivo; Un vetro assai resistente; Resistente al lavoro; Fibra tessile per sacchi; Fibra per collant; Fibra tessile sintetica; Possono esserlo giubbotti e panini; Cerca altre soluzioni cruciverba

KEVLAR

