: GOVERNO

Curiosità su Si rimpasta se cade: Di aprile. 20 -- viene pubblicata la nota di miljukov. cade il governo provvisorio maggio 5 -- si forma un nuovo governo provvisorio. kerenskij ministro... Il termine governo (dal verbo governare, in latino gubernare, "reggere il timone", a sua volta derivato dal greco antico: ße, kybernáo) è utilizzato nel linguaggio giuridico e politologico con vari significati. In un senso molto ampio il governo è l'insieme dei soggetti che in uno stato, a livello centrale o a livello locale, detengono il potere politico.

