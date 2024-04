La Soluzione ♚ Ha tanti Ministeri La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ha tanti Ministeri. GOVERNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha tanti ministeri: Il termine governo (dal verbo governare, in latino gubernare, "reggere il timone", a sua volta derivato dal greco antico: ße, kybernáo) è utilizzato nel linguaggio giuridico e politologico con vari significati. In un senso molto ampio il governo è l'insieme dei soggetti che in uno stato, a livello centrale o a livello locale, detengono il potere politico. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine governo (dal verbo governare, in latino gubernare, "reggere il timone", a sua volta derivato dal greco antico: ße, kybernáo) è utilizzato nel linguaggio giuridico e politologico con vari significati. In un senso molto ampio il governo è l'insieme dei soggetti che in uno stato, a livello centrale o a livello locale, detengono il potere politico. governo ( approfondimento) m sing; (pl.: governi) (storia) (politica) (diritto) il potere esecutivo in una democrazia parlamentare governo ombra : istituzione politica di alcuni sistemi parlamentari, formata dal capo dell'opposizione e da parlamentari al suo seguito, col compito di vigilare l'attività del governo in carica

governo tecnico : governo d'emergenza nominato dal capo dello stato, formato da esponenti con esperienze concrete nei rispettivi incarichi ministeriali

crisi di governo : fase transitoria in cui si vuole necessario il rinnovo della stabilità costituzionale di governo

governo neutrale: senza la propaganda elettorale tra partiti politici (per estensione) configurazione istituzionale di uno stato attività del manovrare un mezzo di trasporto verso una precisa destinazione Voce verbale governo prima persona singolare dell'indicativo presente di governare Sillabazione go | vèr | no Pronuncia IPA: /go'vrno/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino gubernum, ossia "timone della nave" a sua volta dal greco ße reggere il timone Citazione Sinonimi ( economia ) direzione, guida, comando, controllo, conduzione

potere, autorità; amministrazione, gestione; direzione, dirigenza, presidenza

(istituzione dello stato) regime politico, pubblici poteri; potere esecutivo; consiglio dei ministri, dicastero, gabinetto, ministero, esecutivo

( per estensione ) collegio, forma politica, assetto istituzionale

(guida di persone, cose, animali) assistenza, cura, sorveglianza

(di un'impresa, della casa) (economia) gestione, direzione, amministrazione Contrari (senso figurato) (familiare) anarchia Parole derivate governatorato, autogoverno, governativo, sottogoverno Termini correlati reggenza Proverbi e modi di dire piove, governo ladro!: questa frase è usata come parodia dell'abitudine che hanno molti di attribuire ogni male al governo, includendo tra questi anche la pioggia

