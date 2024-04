La Soluzione ♚ Si festeggia quando cade

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Si festeggia quando cade. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANNIVERSARIO

Curiosità su Si festeggia quando cade: Essi la festeggia a marzo. in italia la festa cade la seconda domenica di maggio. le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in italia si incominciò... L'anniversario è un giorno che commemora o celebra la ricorrenza di un avvenimento accaduto nello stesso giorno di anni passati. Il primo evento viene chiamato ricorrenza iniziale o, se pianificato, inaugurazione dell'evento. L'anno successivo all'evento viene definito primo anniversario. Per eventi di portata nazionale spesso l'anniversario coincide con un giorno di festa nazionale. Per quanto riguarda gli anniversari di fidanzamento, la tradizione popolare cinese sconsiglia vivamente di festeggiare il sesto anno, in quanto la celebrazione porterebbe sfortuna alla coppia (il 6 era considerato numero nefasto nell'antichità, probabilmente ...

