: MAGRA

Curiosità su Rende asciutto il fiume: Swakopmund, il cui nome, in tedesco, significa proprio "bocca (foce) dello swakop". il fiume rimane asciutto per lunghi periodi. nell'arco di millenni, il corso... Il Magra (declinato anche nel genere femminile, la Magra: così anche in ligure) è un fiume che scorre in Toscana e in Liguria bagnando le province della Spezia e di Massa-Carrara. È il principale fiume per portata media alla foce della Liguria (c. 57 m³/s dopo la confluenza del Vara), anche se ad essa appartiene solo la parte terminale del suo corso; lungo il suo percorso si crea la maggiore piana della Liguria (seconda è quella di Albenga).

