La Soluzione ♚ Ricerca idrocarburi La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENI .

Curiosità su Ricerca idrocarburi: Divisione e&p (exploration and production): ricerca e produzione di idrocarburi la produzione giornaliera di idrocarburi ha raggiunto nel 2023 una media annua... Eni S.p.A., in origine acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo Stato italiano come Ente Pubblico Economico nel 1953 sotto la direzione di Enrico Mattei, che fu presidente fino alla sua morte nel 1962, convertita in società per azioni nel 1992. Presente in 61 paesi con 33 142 dipendenti nel 2023 sotto il simbolo del cane a sei zampe, l'Eni è attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica, della biochimica, della produzione e commercializzazione di energia elettrica da combustibili fossili, da cogenerazione e da fonti rinnovabili. È stata il maggior gruppo industriale italiano per ...

