La Soluzione ♚ Presta assistenza medica in tutto il mondo

: MSF

Curiosità su Presta assistenza medica in tutto il mondo: Attualmente in vigore in italia e il codice di deontologia medica stabiliscono la triplice funzione del medico di famiglia: medico di assistenza primaria... Medici senza frontiere (nota anche come MSF; in francese Médecins Sans Frontières) è un'organizzazione umanitaria non governativa focalizzata sul fornire soccorso sanitario ed assistenza a persone in tutti i luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Al 2024, Medici senza frontiere è attiva in 73 paesi con un organico di oltre 65.000 operatori tra impiegati e volontari. I donatori privati, circa 7 milioni, forniscono il 97% del finanziamento dell'organizzazione, mentre le donazioni aziendali forniscono il resto, dando a MSF un budget annuale di circa 2,2 miliardi di dollari (2022). MSF è costituita da sei centri operativi ...

