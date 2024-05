La Soluzione ♚ Il Papa è quello di Roma

: VESCOVO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il papa e quello di roma: Cercando altri significati, vedi papa (disambigua). il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di roma, massima autorità religiosa... Il vescovo (o, più anticamente, episcopo) è, in alcune chiese cristiane, il responsabile di una diocesi. È inoltre considerato un successore degli apostoli in tutte le Chiese che credono nell'episcopato storico (tra cui quella cattolica, quella ortodossa, e quella anglicana). La parola vescovo viene dal greco antico psp, epìskopos ("supervisore, sorvegliante"). Nell'antica Grecia questo termine veniva utilizzato per indicare uno scolarca, o direttore di un'accademia, poiché spesso aveva funzioni di sorveglianza. I vescovi cattolici godono dell'appellativo di Eccellenza Reverendissima, mentre i patriarchi (cattolici di rito ...

