Curiosità su L orso nero americano: l'orso nero (ursus americanus pallas, 1780) o baribal è l'orso più comune in america del nord. si incontra in un'area geografica che si estende dal nord... L'orso nero (Ursus americanus Pallas, 1780) o baribal è l'orso più comune in America del Nord. Si incontra in un'area geografica che si estende dal nord del Canada e dell'Alaska al nord del Messico, e dalle coste atlantiche alle coste pacifiche dell'America del Nord. È presente in un buon numero di Stati nordamericani e in tutte le province canadesi. Predilige le foreste e le montagne, ove trova nutrimento e riparo. La popolazione di orsi neri si aggirava probabilmente attorno a due milioni di esemplari adulti. Al giorno d'oggi, la specie è protetta e si stima che vi siano tra 500 000 e 700 000 orsi neri in tutto il continente. Più piccolo ...

