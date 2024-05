La Soluzione ♚ Un mitico aviatore

: ICARO

Curiosità su Un mitico aviatore: (castel goffredo, 22 febbraio 1911 – padova, 17 settembre 1959) è stato un aviatore italiano. figlio di sperandio marini, nacque a castel goffredo nel 1911... Nella mitologia greca Icaro (in greco antico: a; in latino Icarus; in etrusco Vicare) era figlio dell'inventore Dedalo e di Naucrate, una schiava di Minosse.

