Il mitico aviatore che si avvicinò troppo al sole

: Nella mitologia greca Icaro (in greco antico: a; in latino Icarus; in etrusco Vicare) era figlio dell'inventore Dedalo e di Naucrate, una schiava di Minosse. .

Italiano: Sostantivo: Icaro ( approfondimento) m solo sing . (mitologia) figlio di Dedalo che volando con ali appiccicate con cera, si accostò eccessivamente al sole facendo liquefare le ali e quindi sprofondare in mare. Sillabazione: Ì | ca | ro. Pronuncia: IPA: /'ikaro/ . Etimologia / Derivazione: dal greco a . Citazione: Parole derivate: icario.