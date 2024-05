La Soluzione ♚ Mancanza di trasparenza

: OPACITÀ

In mineralogia e in scienza dei materiali, l'opacità è una proprietà fisica che indica la qualità della trasmissione della luce da parte della superficie di un materiale (o, più in particolare, di un minerale). La superficie di un materiale può essere trasparente, se trasmette la luce e attraverso di essa è possibile osservare un oggetto; traslucida, se trasmette la luce diffondendola ma non è trasparente; opaca se è impenetrabile alla luce visibile. La maggior parte dei minerali metallici è opaca.

