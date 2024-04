La Soluzione ♚ In mancanza

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SENZA

Ecco la soluzione per la definizione

Senza è un racconto di Samuel Beckett scritto in francese (Sans) e pubblicato nel 1969 dalle Éditions de Minuit di Parigi in Têtes-mortes. In inglese, tradotto dall'autore stesso con il titolo Lessness, è uscito presso Calder di Londra nel 1970. La traduzione in italiano, di Renato Oliva, è apparsa insieme a Lo spopolatore per la prima volta nella collana Einaudi Letteratura della casa editrice di Torino nel 1972. Il testo è ispirato in parte dalla musica sperimentale di John Cage degli anni 1960 ed è stato considerato, seppure in prosa, al confine con la poesia. Le parole sembrano ruotare in ordine compositivo matematico.

