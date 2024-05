La Soluzione ♚ Kuwait : emirato = Oman : x

: SULTANATO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Kuwait : emirato = oman : x: quando il suo fratellastro khalifa, presidente degli emirati arabi uniti e sceicco di emirato di abu dhabi, ha subito un ictus, mohammed bin zayed al... L'Oman (in arabo , Oman, pronunciato [uman], Omàn), ufficialmente Sultanato dell'Oman (in arabo , Salanat 'Uman), è un paese arabo del Medio Oriente nel sud-est della penisola arabica. Confina con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l'Arabia Saudita a ovest e con lo Yemen a sud-ovest. Si affaccia sul Mar Arabico a sud e a est, sul golfo dell'Oman a nord-est. All'Oman appartengono anche le exclavi di Madha e Musandam, che confinano con gli Emirati Arabi Uniti; la seconda è bagnata dallo stretto di Hormuz e dal golfo dell'Oman. Dal XVII secolo l'Oman è stato una talassocrazia e ha costruito un impero, in ...

Altre Definizioni con sultanato; kuwait; emirato; oman;