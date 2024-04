La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il sovrano del Kuwait. EMIRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Emiro (in arabo , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito. In tutta la storia araba, con il termine "emiro" si è indicato il titolo nobiliare di "principe". Attualmente, esso è utilizzato come titolo reale per i monarchi arabi in alcuni paesi islamici.

emiro ( approfondimento) m sing (pl.: emiri)

carica politica musulmana corrispondente al governatore di provincia o capo di un piccolo Stato. Più genericamente equivale al termine "comandante militare".

Sillabazione

e | mì | ro

Pronuncia

IPA: /e'miro/

Etimologia / Derivazione

dall'antico francese emir a sua volta derivato dall'arabo amir, "governatore", "capo"

Sinonimi

principe

Parole derivate