La Soluzione ♚ Confina con l Arabia Saudita e l Oman

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : YEMEN

Curiosità su Confina con l arabia saudita e l oman: Linea di successione al trono dell'arabia saudita mezzaluna rossa saudita diritti umani in arabia saudita re dell'arabia saudita petrodollari panarabismo wahhabismo... Lo Yemen (AFI: /'jmen/; in arabo , al-Yaman, italiano anche Iemen) è uno Stato all'estremità meridionale della Penisola araba; il suo nome ufficiale è Repubblica dello Yemen (in arabo , al-Jumhuriyya al-Yamaniyya). La repubblica, oltre al territorio continentale, comprende l'arcipelago di Socotra, composto da quattro isole di cui l'isola di Socotra nell'Oceano Indiano, e gli arcipelaghi di Perim, Kamaran e Zuqur-Hanish nel Mar Rosso. Confina a nord con l'Arabia Saudita, a est con l'Oman, a ovest con il Mar Rosso, a sud con il golfo di Aden. La sua capitale è San'a. Economicamente lo Yemen è tra i Paesi più poveri ...

