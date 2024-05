La Soluzione ♚ Lo indossa il palombaro

: SCAFANDRO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Lo indossa il palombaro: Qual è la differenza tra palombaro e sommozzatore, su prezi.com. url consultato l'8 aprile 2022. ^ differenza tra palombaro e sub, su qualcherisposta... Lo scafandro e la farfalla (Le scaphandre et le papillon) è un film del 2007 diretto da Julian Schnabel, vincitore del premio per la migliore regia al 60º Festival di Cannes.

