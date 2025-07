L indossa il palombaro nei cruciverba: la soluzione è Scafandro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L indossa il palombaro' è 'Scafandro'.

SCAFANDRO

Curiosità e Significato di Scafandro

Approfondisci la parola di 9 lettere Scafandro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scafandro? Lo scafandro è il tradizionale abbigliamento del sub, una tuta protettiva che permette di esplorare il mondo sottomarino in sicurezza. Indossato dal palombaro, crea una barriera tra il mare e il corpo, consentendo immersioni profonde e lunghe. È un simbolo di avventura e scoperta, fondamentale per chi si immerge nelle meraviglie degli oceani e dei loro segreti.

Come si scrive la soluzione Scafandro

La definizione "L indossa il palombaro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

