Era una delle città anseatiche nei cruciverba: la soluzione è Amburgo

Home / Soluzioni Cruciverba / Era una delle città anseatiche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era una delle città anseatiche' è 'Amburgo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBURGO

Curiosità e Significato di Amburgo

Approfondisci la parola di 7 lettere Amburgo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amburgo? Amburgo è una città tedesca storicamente importante, conosciuta come una delle principali città anseatiche. Il termine anseatico si riferisce alla Lega Anseatica, un'alleanza commerciale medievale di città del Nord Europa che favoriva il commercio e lo scambio culturale. Oggi, Amburgo conserva questo retaggio, distinguendosi come un vivace centro portuale e commerciale. È un esempio di come il passato influenzi ancora il presente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tarso era una delle sue più importanti cittàEra una città dell antica Grecia ubicata sull isola di ScarpantoQual era la città più grande del mondo tra il 1770 e il 1670 aC?La città di cui Edipo era rePopulonia era una loro città

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Amburgo

La definizione "Era una delle città anseatiche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V C E L O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VELOCE" VELOCE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.