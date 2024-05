La Soluzione ♚ L epoca geologica in corso

: OLOCENE

L'Olocene è l'epoca geologica più recente, quella in cui ci troviamo e che ha avuto il suo inizio convenzionalmente circa 11 700 anni fa. Il limite con l'epoca inferiore (il Pleistocene) è definito sulla base del decadimento del 14C (un isotopo radioattivo del carbonio) e coincide approssimativamente con il termine dell'ultima fase glaciale che ha interessato l'emisfero settentrionale. L'Olocene è la seconda epoca del periodo Quaternario. Il suo nome deriva dal greco (holos, del tutto, assolutamente) e a (kainos, recente). Esso è stato identificato con il MIS 1 e può essere considerato un periodo interglaciale compreso

