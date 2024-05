La Soluzione ♚ L epoca geologica in cui apparve l uomo

: PLEISTOCENE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L epoca geologica in cui apparve l uomo: 2018, vedi antropocene - l'epoca umana. con "antropocene" si indica un termine proposto per designare l'attuale epoca geologica, nella quale l'essere umano... Nella scala dei tempi geologici, il Pleistocene è la prima delle due epoche in cui è suddiviso il periodo Quaternario. È compreso tra 2,58 milioni di anni fa (Ma) e 11 700 anni fa, preceduto dal Pliocene, l'ultima epoca del precedente periodo del Neogene, e seguito dall'Olocene, l'epoca in cui viviamo. Il Pleistocene inferiore e medio corrispondono al periodo del Paleolitico inferiore (Homo habilis e Homo erectus), mentre il Pleistocene superiore ai periodi del Paleolitico medio e superiore (Homo neanderthalensis, Homo sapiens). Viene incluso fra due epoche: il Pliocene che lo precede e l'Olocene che lo segue. Il Pleistocene è la prima ...

Altre Definizioni con pleistocene; epoca; geologica; apparve; uomo;