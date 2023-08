Epoca geologica divisa in Chattiano e Rupeliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Epoca geologica divisa in Chattiano e Rupeliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLIGOCENE

Significato/Curiosita : Epoca geologica divisa in chattiano e rupeliano

Scientifica internazionale e in continua evoluzione. esiste un organismo internazionale delegato alla formalizzazione geologica (quindi alla nomenclatura)... Cercando l'omonimo singolo dei the ocean, vedi oligocene (singolo). nella scala dei tempi geologici, l’oligocene è la terza e ultima epoca geologica del paleogene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

