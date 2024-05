La Soluzione ♚ La diga antistante il porto

: FORANEA

Curiosità su La diga antistante il porto: Aveva lavorato al porto di algeri, realizzò la diga curvilinea, conosciuta come "molo novo", nelle acque antistanti l'antico porto mediceo; altri lavori... Una diga foranea è un'opera di sbarramento prospiciente un porto. L'aggettivo foranea sta ad indicare che, per sua natura, la costruzione attiene al porto, ma si trova al di fuori di esso. Una diga assolve principalmente la funzione di proteggere la costa smorzando l'intensità del moto ondoso, ma può anche avere il compito di garantire protezione militare, come nel caso della diga foranea della Spezia. Vista la loro funzione, le dighe foranee sono di solito costruite sul mare, ma ne esistono anche di lacustri, come nel caso della diga che ripara Como.

