La Soluzione ♚ Dannoso alla salute

: NOCIVO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Dannoso alla salute: Invoglierebbe o potrebbe invogliare a perseguire uno stile di vita dannoso alla salute. ^ (en) céline leboeuf, what is body positivity the path from shame... Con nocivo (il cui simbolo è Xn) ci si riferisce a sostanze o preparazioni possono implicare rischi per la salute. Queste diciture e simboli vengono riportati sull'etichettatura dei prodotti.

Altre Definizioni con nocivo; dannoso; salute;