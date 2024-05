La Soluzione ♚ La Cina citata nel Milione

: CATAI

Curiosità su La cina citata nel milione: Disambiguazione – "il milione" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi il milione (disambigua). il milione è il resoconto dei viaggi in asia... Catai fu in origine il nome dato alla Cina settentrionale da Marco Polo e rimase diffuso in italiano soprattutto nel Medioevo. Il termine deriva dal nome dei Khitan (o Khitai), un gruppo etnico proto-mongolo seminomade che, dopo successive ondate migratorie, si stabilì e dominò gran parte della Manciuria (Cina nordorientale) nel X secolo. Il nome è sopravvissuto nella parola russa che indica la Cina (, pronunciato Kitay), nonché nell'inglese arcaico Cathay, nel portoghese Catai e nello spagnolo Catay. Il termine Catai è riscontrabile anche nell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, nonché nell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo ...

