La soluzione di 5 lettere per la definizione: La Cina per Marco Polo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CATAI

Curiosità su La cina per marco polo: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marco polo (disambigua). marco polo (venezia, 1254 – venezia, 9 gennaio 1324) è stato un viaggiatore... Catai fu in origine il nome dato alla Cina settentrionale da Marco Polo e rimase diffuso in italiano soprattutto nel Medioevo. Il termine deriva dal nome dei Khitan (o Khitai), un gruppo etnico proto-mongolo seminomade che, dopo successive ondate migratorie, si stabilì e dominò gran parte della Manciuria (Cina nordorientale) nel X secolo. Il nome è sopravvissuto nella parola russa che indica la Cina (, pronunciato Kitay), nonché nell'inglese arcaico Cathay, nel portoghese Catai e nello spagnolo Catay. Il termine Catai è riscontrabile anche nell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, nonché nell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo ...

