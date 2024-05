La Soluzione ♚ Affettata distinzione

: SNOBISMO

La soluzione di Affettata distinzione per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Affettata distinzione: Genere musa, m. acuminata e m. balbisiana. in sudamerica viene fatta distinzione tra banane e platani. in italia, generalmente i platani che si trovano... Snob è un termine che viene utilizzato per identificare una categoria di persone che imitano i modi ed il modo di vivere di classi sociali superiori, atteggiandosi in maniera raffinata e altezzosa.

